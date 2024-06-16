За пост Главы Башкирии будут бороться пять кандидатов

За пост Главы Башкортостана намерены побороться пять кандидатов. Их фамилии стали известны на неделе. Первым документы в ЦИК республики подал Радий Хабиров. Как и требует того закон – лично. Его выдвинула «Единая Россия».

В Центризбирком уже подали документы руководитель комитета башкирского парламента Владимир Нагорный. Он выдвинут от регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

И сегодня в региональный ЦИК с соответствующими документами явился депутат Госдумы Иван Сухарев. Его кандидатура была выбрана на партийной конференции ЛДПР.

Коммунистов на выборах будет представлять депутат горсовета Артур Шайнуров. сО своим кандидатом на партийной конференции определились и представители партии «Новые люди». Это предприниматель и юрист Ильшат Тимерьянов.