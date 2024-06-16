Радий Хабиров посетил «Старогородецкий квартал» в Белебее

Ещё одним победителем конкурса стал проект обновления парка «Поющие родники». Его разработал Институт развития городов Башкортостана. Название выбрано неслучайно, поскольку Белебей известен как край «поющих родников», где бьёт более ста целебных ключей. Благодаря своей обширной территории парк стал не только местом проведения традиционных Сабантуев, но и излюбленным местом отдуха горожан. Набережную пруда дополнили деревянными пирсами и амфитеатром, обустроили песчаный пляж. На территории парка также действует многофункциональный коворкинг-центр, есть велодорожки, торговые киоски, различные арт-объекты. Ну а изюминкой парка стал «поющий фонтан».