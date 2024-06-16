Радий Хабиров посетил «Старогородецкий квартал» в Белебее

Место притяжения туристов и предпринимателей. Радий Хабиров накануне посетил исторический центр Белебея, где открылось новое общественное пространство «Старогородецкий квартал». Проект стал лучшим во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Его реализовали за последние два года. Вложения составили более 180 миллионов рублей. Из них 80 – средства федерального гранта. Всего на территории квартала в пешей доступности расположено более 20 объектов культурного наследия. Среди них – Тюремный замок времён Екатерины Великой, торговые ряды, здание земской управы, Михаило-Архангельская церковь и многие другие. Здесь же находятся учреждения образования и здравоохранения.
Ещё одним победителем конкурса стал проект обновления парка «Поющие родники». Его разработал Институт развития городов Башкортостана. Название выбрано неслучайно, поскольку Белебей известен как край «поющих родников», где бьёт более ста целебных ключей. Благодаря своей обширной территории парк стал не только местом проведения традиционных Сабантуев, но и излюбленным местом отдуха горожан. Набережную пруда дополнили деревянными пирсами и амфитеатром, обустроили песчаный пляж. На территории парка также действует многофункциональный коворкинг-центр, есть велодорожки, торговые киоски, различные арт-объекты. Ну а изюминкой парка стал «поющий фонтан».