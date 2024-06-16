«Снимать, чтобы жить»: корреспондент Анас Валиуллин отмечает 65-летие

65 лет празднует человек, который беззаветно влюблен в дело и в свой район. Наш коллега Анас Валиуллин – сотрудник информационно-аналитического отдела администрации Иглинского района и по совместительству собственный корреспондент БСТ. Вот уже почти полжизни он автор кадров, которые видит вся республика. Анас Габдуллович любит показывать других, а сам остается за кадром. И 65-летний юбилей нам показался отличным поводом это исправить.
Большинство ветеранов уже и нет на этом свете, но они живы на его плёнке. И так со многим, что уже не повторится никогда, бережно хранится на старых лентах личного архива Анаса Валиуллина.
Его по праву можно назвать видеолетописцем Иглинского района. Свой архив он ведет с 92-го года, как только камера тогда еще сотруднику отдела культуры попала в руки. А в 96-м он стал плавно осваивать профессию тележурналиста. Тогда в районах стали появляться собственные корреспонденты.
А однажды его съемки в течение нескольких дней смотрела вся страна. 2011 год. Урман. Взрывы на складе боеприпасов. Анас Валиуллин был первым среди журналистов, кто прибыл на место. Осколки разлетались на километры. А он стоял и снимал, чтобы уже через несколько часов его кадры ушли в эфир федеральных каналов.
Он и сейчас в свои 65 лёгок на подъём. Готов и в огонь, и в воду, главное – боевая подруга рядом.
Таким его, семенящего и обвешанного аппаратурой, знает в районе едва ли не каждый. Со всеми героями своих сюжетов он знаком лично. И готов и в 65 бегать с камерой.
Роман длиною в жизнь начался после техникума. Молодой специалист попал в районный дом культуры. Сам родился в уфимской Шакше, тогда еще в посёлке, но родиной теперь чувствует Иглино. Полюбил в том числе и за людей. Про каждого может выдать информационную справку.
Но все события, признается Анас Валиуллин, словно были лишь для того, чтобы привести его в то место, где он работает сейчас. В здание администрации его первый раз отвела мама еще подростком. Мама так и не успела увидеть, кем он стал. Рано ушла из жизни. Анас Валиуллин успел поработать и в театре. Его жизнь сама словно спектакль. Где-то – комедия, где-то – драма.
Тогда и начал писать. Под творческим псевдонимом Аркадий Шакшин. Из тетради произведения уже перекочевали на страницы литературных сборников. Даже во время болезни он не переставал работать. Камера, люди давали силы бороться.
А Башкирское спутниковое телевидение в ответ нежно любит Анаса Габдулловича. Смешного, доброго, по десять раз на дню звонящего и рапортующего о новостях и успехах района. Готового отдать нуждающемся в прямом и переносном смысле последнюю рубаху. Он экономит на себе и никогда – на близких. Просто потому, что это его дорога к счастью – жить не только для себя.