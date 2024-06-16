«Снимать, чтобы жить»: корреспондент Анас Валиуллин отмечает 65-летие

65 лет празднует человек, который беззаветно влюблен в дело и в свой район. Наш коллега Анас Валиуллин – сотрудник информационно-аналитического отдела администрации Иглинского района и по совместительству собственный корреспондент БСТ. Вот уже почти полжизни он автор кадров, которые видит вся республика. Анас Габдуллович любит показывать других, а сам остается за кадром. И 65-летний юбилей нам показался отличным поводом это исправить.

Большинство ветеранов уже и нет на этом свете, но они живы на его плёнке. И так со многим, что уже не повторится никогда, бережно хранится на старых лентах личного архива Анаса Валиуллина.

Я частенько смотрю, и у меня бывают такие моменты, что слёзы на глазах. Это же такая память. Анас Валиуллин

Его по праву можно назвать видеолетописцем Иглинского района. Свой архив он ведет с 92-го года, как только камера тогда еще сотруднику отдела культуры попала в руки. А в 96-м он стал плавно осваивать профессию тележурналиста. Тогда в районах стали появляться собственные корреспонденты.

Я раньше привозил, снимал по две-три кассеты для того, чтобы сделать сюжет на полторы-две минуты. Это надо было прокручивать, смотреть. Бывало, проходит мероприятие, я его утром до обеда снимаю. Потом сажусь в электричку, там пишу, приезжаю на Телецентр. А вечером уже домой к половине десятого – сижу, смотрю свой репортаж. Анас Валиуллин

А однажды его съемки в течение нескольких дней смотрела вся страна. 2011 год. Урман. Взрывы на складе боеприпасов. Анас Валиуллин был первым среди журналистов, кто прибыл на место. Осколки разлетались на километры. А он стоял и снимал, чтобы уже через несколько часов его кадры ушли в эфир федеральных каналов.

Он и сейчас в свои 65 лёгок на подъём. Готов и в огонь, и в воду, главное – боевая подруга рядом.

Таким его, семенящего и обвешанного аппаратурой, знает в районе едва ли не каждый. Со всеми героями своих сюжетов он знаком лично. И готов и в 65 бегать с камерой.

Роман длиною в жизнь начался после техникума. Молодой специалист попал в районный дом культуры. Сам родился в уфимской Шакше, тогда еще в посёлке, но родиной теперь чувствует Иглино. Полюбил в том числе и за людей. Про каждого может выдать информационную справку.

Но все события, признается Анас Валиуллин, словно были лишь для того, чтобы привести его в то место, где он работает сейчас. В здание администрации его первый раз отвела мама еще подростком. Мама так и не успела увидеть, кем он стал. Рано ушла из жизни. Анас Валиуллин успел поработать и в театре. Его жизнь сама словно спектакль. Где-то – комедия, где-то – драма.

Когда я впервые узнал, что болею онкологией, я был на съемках. Помню до сих пор те серые кадры – даже кадры тогда были серыми. С того момента начал ощущать себя по-другому, многое понимать, многое осознавать. Анас Валиуллин

Тогда и начал писать. Под творческим псевдонимом Аркадий Шакшин. Из тетради произведения уже перекочевали на страницы литературных сборников. Даже во время болезни он не переставал работать. Камера, люди давали силы бороться.

Я больше всего рад, что в 96-м пришел на БСТ. Для меня это стало даром судьбы. Именно благодаря ему я сейчас живу, работаю. Анас Валиуллин

А Башкирское спутниковое телевидение в ответ нежно любит Анаса Габдулловича. Смешного, доброго, по десять раз на дню звонящего и рапортующего о новостях и успехах района. Готового отдать нуждающемся в прямом и переносном смысле последнюю рубаху. Он экономит на себе и никогда – на близких. Просто потому, что это его дорога к счастью – жить не только для себя.