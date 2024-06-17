В Уфе на озере Теплом едва не погибла женщина

Накануне в уфимском микрорайоне Инорс на озере Теплом спасателям удалось предотвратить трагедию, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города.   

Фото №1 - В Уфе на озере Теплом едва не погибла женщина

Уточняется, что пляжная зона на этом водоеме пока официально не открыта, так как в настоящее время продолжается ее благоустройство. Однако с самого начала купального сезона там дежурит спасательная бригада на случай ЧП.

Так случилось с 45-летней женщиной, которая заплыла на глубину озера. Спасатели быстро добрались до уфимки, которая уже начала тонуть, и доставили ее на берег.

Предположительно, пострадавшая была в состоянии алкогольного опьянения.  

Акции БСТ
Пенальти