В Уфе на озере Теплом едва не погибла женщина

Накануне в уфимском микрорайоне Инорс на озере Теплом спасателям удалось предотвратить трагедию, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города.
Уточняется, что пляжная зона на этом водоеме пока официально не открыта, так как в настоящее время продолжается ее благоустройство. Однако с самого начала купального сезона там дежурит спасательная бригада на случай ЧП.
Так случилось с 45-летней женщиной, которая заплыла на глубину озера. Спасатели быстро добрались до уфимки, которая уже начала тонуть, и доставили ее на берег.
Предположительно, пострадавшая была в состоянии алкогольного опьянения.