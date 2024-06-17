В Башкирии на колесе обозрения застряли люди

Накануне в Нефтекамске на колесе обозрения остановился двигатель. Инцидент произошел из-за отключения электроэнергии после аварии на Кармановской ГРЭС. Как сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Башкирии, в кабинках находились шесть человек, трое из них – дети.
На месте происшествия работали экстренные службы. Никто не пострадал. Пожарные с помощью автолестницы передали людям воду и оказали им психологическую помощь.
Сообщается, что на электростанции произошло аварийное отключение электричества из-за попадания молнии. Свет пропал в Агидели, Нефтекамске и частично в Краснокамском районе. Для ликвидации последствий стихии привлекались дополнительные силы и средства.
Фото: главное управление МЧС по РБ