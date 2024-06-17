В Башкирии на колесе обозрения застряли люди

Накануне в Нефтекамске на колесе обозрения остановился двигатель. Инцидент произошел из-за отключения электроэнергии после аварии на Кармановской ГРЭС. Как сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Башкирии, в кабинках находились шесть человек, трое из них – дети.