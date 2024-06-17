Делегация из Башкирии приняла участие в сабантуе в Пермском крае

Самобытность башкир представили на Всероссийском сельском сабантуе, который прошёл в Пермском крае. Фольклорный праздник собрал гостей из более чем 50 регионов России. Местом встречи был выбрал Бардымский округ, где проживают представители 120 национальностей.
Участие во Всероссийском сельском сабантуе для башкирской делегации началось с возложения цветов к бюсту Туктамышу Ижбулатову. Старшину Гайнинской волости, полковника войск Емельяна Пугачёва чтят и местные жители, среди которых немало башкир. И, несмотря на расстояния, связь с Башкортостаном они не теряют.
XIV Всероссийский сельский сабантуй прошел в Бардымском муниципальном округе, который отмечает вековой юбилей. Праздник собрал более 70 тысяч гостей со всей России. Традиционным украшением праздника стала этнодеревня, где представители разных народов рассказывали о своей истории, культуре, знакомили с национальной кухней. У гайнинских башкир она, кстати, отличается.
От традиционных башкирских своими узорами отличаются и Бардымские полотенца.
Башкирское подворье представили жители Дюртюлинского и Татышлинского районов. За время сабантуя его посетили десятки тысяч людей. У гостей также была возможность приобщиться и к башкирской музыке. В Пермский край приехали и наши творческие коллективы.
Центральными действиями сабантуя по традиции стали конные скачки и спортивные состязания. Отличились башкирские батыры Айгиз Зайнетдинов, Юнир Закиров и Артур Зулькарнаев. В историю праздника они вошли в качестве чемпионов по национальной борьбе куреш в различных весовых категориях. А об истории древних пермских башкир можно было узнать у местных жителей.
Всероссийский сельский сабантуй стал одним из флагманских событий Года семьи. На празднике поздравили супружеские пары, которые прожили в браке более полувека. А для трёх молодых пар этот путь только начался. На сабантуе сыграли три свадьбы по русским, башкирским и татарским обычаям.