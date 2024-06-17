Делегация из Башкирии приняла участие в сабантуе в Пермском крае

Самобытность башкир представили на Всероссийском сельском сабантуе, который прошёл в Пермском крае. Фольклорный праздник собрал гостей из более чем 50 регионов России. Местом встречи был выбрал Бардымский округ, где проживают представители 120 национальностей.

Участие во Всероссийском сельском сабантуе для башкирской делегации началось с возложения цветов к бюсту Туктамышу Ижбулатову. Старшину Гайнинской волости, полковника войск Емельяна Пугачёва чтят и местные жители, среди которых немало башкир. И, несмотря на расстояния, связь с Башкортостаном они не теряют.

С 2020 года здесь работает башкирский историко-культурный центр. Это структурное подразделение Дома дружбы народов Республики Башкортостан. Активно работает здесь курултай башкир. Мы поддерживаем их грантами, субсидиями. Поэтому взаимосвязи у нас очень крепкие. Азат Бадранов, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике

XIV Всероссийский сельский сабантуй прошел в Бардымском муниципальном округе, который отмечает вековой юбилей. Праздник собрал более 70 тысяч гостей со всей России. Традиционным украшением праздника стала этнодеревня, где представители разных народов рассказывали о своей истории, культуре, знакомили с национальной кухней. У гайнинских башкир она, кстати, отличается.

Всё у нас пекут. И пироги различные с творогом, и шаньги, и чего только не бывает. Вот это сковородной пирог называется. Таба-пирог, если большой. Всё у нас отличается. И в Башкирию мы тоже со своими гостинцами едем. Сария Уразбаева, участница Всероссийского сабантуя

От традиционных башкирских своими узорами отличаются и Бардымские полотенца.

Узоры у нас как порхающая бабочка. Бабочка свободная и красивая. Они разные и разноцветные. А ещё у нас полотенца украшаются узорами колеса. Жизнь, как колесо, всегда крутится, время вертится. Аниса Мавликаева, участница Всероссийского сабантуя

Башкирское подворье представили жители Дюртюлинского и Татышлинского районов. За время сабантуя его посетили десятки тысяч людей. У гостей также была возможность приобщиться и к башкирской музыке. В Пермский край приехали и наши творческие коллективы.

Центральными действиями сабантуя по традиции стали конные скачки и спортивные состязания. Отличились башкирские батыры Айгиз Зайнетдинов, Юнир Закиров и Артур Зулькарнаев. В историю праздника они вошли в качестве чемпионов по национальной борьбе куреш в различных весовых категориях. А об истории древних пермских башкир можно было узнать у местных жителей.

Исследования башкир Пермского края попали в 11-й том истории башкирских родов, изданный Башкортостаном. Там мои исследования говорят о том, что мы с 13 века живём в тайге Урала. Фаиль Сайдашев, историк, житель д. Башкултаево /Пермский край/