В 12 муниципалитетах Башкирии прошли сабантуи

В минувшие выходные сабантуи прошли в 12 муниципалитетах республики. Так, в Ишимбайском районе площадкой проведения праздника плуга стала деревня Азнаево.
В гости к своим землякам приехал вице-премьер правительства региона Азамат Абдрахманов. Вместе с руководством района он вручил награды труженикам агропромышленного комплекса, участникам СВО, а также работникам разных отраслей за заслуги в труде. На площадке прошли театрализованное представление, зрелищные конные скачки, спортивные соревнования. Кроме того, состоялся конкурс юрт, в которых участвовали сельские поселения.
Также сабантуй прошел и в Шаранском районе. Здесь гостей праздника встречали фольклорные коллективы разных национальностей, проживающих в районе. А на главной площадке одним из номеров концертной программы стал свадебный вальс. К сцене пары молодоженов привезли на украшенных машинах. И, конечно же, главными героями праздника стали труженики полей. Им в торжественной обстановке вручили подарки. Также подвели итоги конкурса посевной среди хозяйств.