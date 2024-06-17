В 12 муниципалитетах Башкирии прошли сабантуи

В минувшие выходные сабантуи прошли в 12 муниципалитетах республики. Так, в Ишимбайском районе площадкой проведения праздника плуга стала деревня Азнаево.

В гости к своим землякам приехал вице-премьер правительства региона Азамат Абдрахманов. Вместе с руководством района он вручил награды труженикам агропромышленного комплекса, участникам СВО, а также работникам разных отраслей за заслуги в труде. На площадке прошли театрализованное представление, зрелищные конные скачки, спортивные соревнования. Кроме того, состоялся конкурс юрт, в которых участвовали сельские поселения.