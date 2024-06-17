В Башкирии за три дня утонули восемь человек

В республике за три прошедших дня утонули восемь человек. Еще шестерых удалось спасти. Такие данные приводит региональное МЧС. Трагедии произошли в Уфе, Нефтекамске, Учалах, а также в Краснокамском, Бирском и Буздякском районах.

15 числа сразу двоих мужчин забрала водная стихия в Аургазинском районе. Также накануне в Кармаскалинском районе на реке Сим очевидцы спасли тонущего 14-летнего подростка. Он купался один в запрещенном месте. В тяжелом состоянии мальчика госпитализировали. Вчера также уфимские спасатели вытащили из воды тонущих, которые купались рядом с пляжем «Солнечный».