В Уфе прошёл концерт «Великие песни Великой России»

«Великие песни Великой России». В столичной Башопере прошёл праздничный концерт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его посвятили Дню России. Вместе с известными в Башкортостане и далеко за его пределами артистами выступили хор и симфонический оркестр Театра оперы и балета.

«Вечный зов», «В бой идут одни старики», «Весёлые ребята», «Девчата» – фильмы, знакомые не одному поколению жителей нашей страны. А для многих и самые любимые, как и музыка, прозвучавшая в них. Эти композиции и были исполнены сегодня для зрителей в Башкирском театре оперы и балета.