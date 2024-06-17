Медики Башкирии отметили профессиональный праздник «Гонкой героев»

День медицинского работника работники системы здравоохранения отметили спортивным соревнованием. 230 работников больниц, поликлиник, скорой помощи, Башгосмедуниверситета и Управления Роспотребнадзора стали участниками «Гонки героев» в парке «Патриот».
Масштабные состязания для работников здравоохранения прошли впервые при поддержке Минздрава республики и регионального профсоюза работников здравоохранения. Участники приехали со всего Башкортостана, чтобы проверить свои силы и ловкость. Сквозь грязь и воду им нужно было преодолеть 14 препятствий. И в конце всех ждали награды.