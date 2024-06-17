Сборная Башкирии завоевала пять медалей на играх БРИКС

В Казани продолжаются игры БРИКС. Сборная Республики Башкортостан уже завоевала пять медалей. Две из них принесла бадминтонистка Алина Давлетова. В женском парном разряде она забрала финал вместе с Евгенией Косецкой, а в смешанном разряде уфимская спортсменка победила в паре с Глебом Степаковым.

Ещё три медали наши спортсмены забрали в каратэ. Эрнест Шарафутдинов завоевал золотую медаль на играх БРИКС. Он стал лучшим в весовой категории до 75 килограммов. В финале наш спортсмен победил Дэвида Нгуена из Беларуси. Бронзовую медаль для сборной России завоевала еще каратистка из Башкортостана Айгуль Садыкова. Серебряной медалисткой в весовой категории до 69 килограммов стала наша Анна Кудрявцева.