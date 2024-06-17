В Уфе проходят сборы юниорской команды Башкирии по биатлону

В новый сезон. В Уфе проходят сборы юниорской команды Башкортостана по биатлону. А на этой неделе к ним присоединятся спортсмены юношеской сборной страны. Над чем сейчас работают биатлонисты и каковы планы летней подготовки?
С задания на тренировку начинается очередное занятие. Подготовка юниорской сборной республики к новому сезону в самом разгаре. Она состоит из двух частей – беговой и стрелковой. Коррективы вносят разве что погодные условия. Меткость биатлонисты будут оттачивать ближе к вечеру, когда скроется солнце. Тренируются ребята с середины мая. На уфимском спорткомплексе это второй их сбор.
Работают с башкирскими сборниками сразу два наставника – Александр Иванов и Дмитрий Шукалович. Второй – руководитель специального проекта Союза биатлонистов России по подготовке резерва. На этой неделе в Уфе стартует сбор юношеской команды. И пока идет подготовка к нему, специалист помогает башкирским спортсменам. Наставники разделились и работают на разных участках трассы. Их задача – подсказать технические моменты в силовой и стрелковой части подготовки. Подмечают тренеры каждую мелочь.
В Уфе подготовка юниорской и юношеской команды продлится до конца июня.