Ильшат Тимерьянов стал кандидатом на пост Главы Башкирии от партии «Новые люди»

Кандидатом на пост Главы Башкортостана от партии «Новые люди» стал Ильшат Тимерьянов. Его поддержали на общем собрании регионального отделения, и он в установленном порядке подал документы в Центральную избирательную комиссию республики.
Кандидату от «Новых людей» 44 года. Он родился в Башкортостане. Получил образование в Санкт-Петербургском государственном университете и Московском институте международного права и экономики.
Участие в выборах Главы Башкортостана Ильшат Тимерьянов считает не привилегией, а серьезной ответственностью. Напомним, выборы будут трёхдневными. Они пройдут с 6 по 8 сентября.