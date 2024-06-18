Спасатели Уфы помогли пловцу из Оренбурга

Накануне, 17 июня, в Уфе спасатели пришли на помощь пловцу из соседнего региона. Подробности сообщили в Управлении гражданской защиты.

Фото №1 - Спасатели Уфы помогли пловцу из Оренбурга

На пляже «Солнечный» 27-летний уроженец Оренбурга заплыл на глубину. Течением парня подхватило и понесло на судовой ход. Спасатели быстро отреагировали и доставили его на берег.

Однако через два часа парень вновь заплыл на глубину и не справился с течением. Спасатели доставили его на берег, но предупредили, что в следующий раз им придётся вызвать полицию. Больше парень правил не нарушал.

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