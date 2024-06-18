В Башкирии в авариях погибли три человека

Накануне в авариях на территории республики погибли три человека. В Стерлибашевском районе, по предварительным данным, водитель ВАЗовской «десятки» не справился с управлением и съехал в кювет.

Машина перевернулась и врезалась в бетонное ограждение. Водитель и пассажир погибли на месте. Еще одного пассажира госпитализировали.