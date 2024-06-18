Артисты и депутаты Башкирии приняли участие в сабантуе в Челябинской области

Творческие коллективы Башкортостана приняли участие в региональном сабантуе Челябинской области. Уфимский ансамбль песни и танца «Мирас» и коллектив Учалинской филармонии выступили на главной сцене праздника плуга.

Среди почетных гостей были и депутаты Госсобрания республики, которые передали поздравление челябинцам от Главы Башкортостана Радия Хабирова. Пока одни зрители с азартом смотрели спортивные состязания, другие прошлись по аллее юрт. Там были выставлены предметы быта кочевых народов, национальные угощения, а хозяева рассказывали об особенностях культуры. Отдельную юрту выставили представители областного башкирского курултая.