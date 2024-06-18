Александру Куренкову в Уфе показали способности вертолета Ка-32А11ВС

Вертолёт был приобретён по поручению Радия Хабирова за 990,4 млн рублей ещё в 2021 году. С тех пор транспорт показывает эффективность при мониторинге пожарной и паводковой обстановок, тушении природных и техногенных пожаров, эвакуации пострадавших и поиске людей.