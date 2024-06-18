Александру Куренкову в Уфе показали способности вертолета Ка-32А11ВС

Сегодня, 18 июня, Уфу посетил министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-лейтенант Александр Куренков. Вместе с Главой Башкирии гость оценил возможности уникального пожарно-спасательного вертолёта Ка-32А11ВС.
Вертолёт был приобретён по поручению Радия Хабирова за 990,4 млн рублей ещё в 2021 году. С тех пор транспорт показывает эффективность при мониторинге пожарной и паводковой обстановок, тушении природных и техногенных пожаров, эвакуации пострадавших и поиске людей.
Так, с начала эксплуатации вертолет совершил 130 вылетов, из них на ликвидацию природных и техногенных пожаров 18 раз, при которых осуществил порядка 300 сбросов воды общим объемом 950 тонн.
Помимо тушения пожаров вертолет 21 раз применялся для мониторинга паводковой и пожароопасной обстановки, а также 6 раз для организации поиска пропавших людей, также при необходимости существует возможность беспарашютного десантирования.
В зависимости от комплектации дополнительным оборудованием, вертолет обеспечивает возможность выполнения спасательных, аварийно-спасательных работ, полетов для оказания медицинских помощи и проведения работ по ликвидации пожаров.
Фото: bashinform.ru