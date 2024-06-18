В Уфе пропавшего в реке парня нашли живым

Сегодня, 18 июня, на реке Белой пропал 23-летний парень. Подробности поисков сообщили в Управлении гражданской защиты.
Парень отдыхал с друзьями на берегу реки. Он нырнул, но вынырнул уже на середине водоёма, где его подхватило течением. К счастью, уфимец успел забраться на нижний пролёт технологического моста. Именно там он ждал, когда его спасут.
Друзья парня обратились за помощью к спасателям. Специалисты нашли «потеряшку», помогли ему забраться на катер и доставили к друзьям. Парень находился в состоянии опьянения.