Врачи Уфы поставили на ноги жителя африканской страны

Врачи противотуберкулезного диспансера в Уфе помогли жителю Нигерии встать на ноги. Специалисты провели высокотехнологичную операцию. Продолжительное время мужчина жаловался на боли в пояснице, судороги и нарушение чувствительности нижних конечностей.
Врачи диагностировали туберкулезное поражение позвоночника с разрушением трех позвонков с формированием абсцесса. Пациенту одномоментно провели две операции. Сначала убрали гнойный очаг, а затем с помощью специальных конструкций зафиксировали между собой пораженные позвонки. Это сделали для того, чтобы они срослись между собой, перестали двигаться и вызывать болезненные ощущения.
Фото: Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ.