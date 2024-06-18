Врачи Уфы поставили на ноги жителя африканской страны

Врачи противотуберкулезного диспансера в Уфе помогли жителю Нигерии встать на ноги. Специалисты провели высокотехнологичную операцию. Продолжительное время мужчина жаловался на боли в пояснице, судороги и нарушение чувствительности нижних конечностей.

Фото №1 - Врачи Уфы поставили на ноги жителя африканской страны

Врачи диагностировали туберкулезное поражение позвоночника с разрушением трех позвонков с формированием абсцесса. Пациенту одномоментно провели две операции. Сначала убрали гнойный очаг, а затем с помощью специальных конструкций зафиксировали между собой пораженные позвонки. Это сделали для того, чтобы они срослись между собой, перестали двигаться и вызывать болезненные ощущения.

Благодаря высокому профессионализму врачей операция прошла успешно. Пациент на третьи сутки начал вставать с постели. Угроза инвалидности была устранена. Предстоит продолжительный этап консервативного лечения с перспективой полного выздоровления.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ 

Фото: Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ.

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