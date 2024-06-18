Врачи Уфы поставили на ноги жителя африканской страны

Врачи диагностировали туберкулезное поражение позвоночника с разрушением трех позвонков с формированием абсцесса. Пациенту одномоментно провели две операции. Сначала убрали гнойный очаг, а затем с помощью специальных конструкций зафиксировали между собой пораженные позвонки. Это сделали для того, чтобы они срослись между собой, перестали двигаться и вызывать болезненные ощущения.