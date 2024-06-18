В Уфе обсудят вопросы геномной селекции

В столице Башкортостана пройдет Совет по племенной работе с молочным скотом Урала. В ежегодном мероприятии примут участие специалисты Пермского края, Удмуртии, Свердловской, Тюменской, Курганской и Челябинской областей. Объединение ведущих племенных хозяйств позволяет улучшать генетический состав животных в молочных хозяйствах, племенные и продуктивные качества скота.

Это должно повысить экономическую успешность животноводческих предприятий, обеспечить продовольственную безопасность регионов и решать социальные задачи. Развитие селекции молочных коров стало одной из обсуждаемых тем на Петербургском международном экономическом форуме. Так, между Правительством Башкортостана и Фондом поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых было подписано соглашение о сотрудничестве. Совет в Уфе – продолжение этой работы.