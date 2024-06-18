В Башкирии в Курбан-байрам открыли новую мечеть

В деревне Хасаново Мелеузовского района в Курбан-байрам открыли новую мечеть «Сердце матери». Её возвели местные жители. В мусульманском доме впервые прозвучали азан, молитва, проповедь.

Прозвучала первая молитва. Мусульманский дом в селе Хасанова Мелеузовского района был построен и введен в строй в короткие сроки. Раиль Янтилин – первопроходец благотворительного дела. Он выкупил старый, полуразрушенный магазин и передал местному религиозному обществу для реконструкции под мечеть. Сам Раиль Уралович лично вносит огромный вклад, помогает и курирует процесс реконструкции.

Доброе начинание нашло живой отклик у населения. Земляки своими силами помогли материально и физически. Каждый день с утра до вечера трудились над постройкой. Охотно участвуют и в работах по реконструкции, и в благоустройстве территории. Самые активные в день открытия мечети были отмечены благодарственными письмами.

В стенах мечети прозвучали первые молитвы. Каждый, кто переступил её порог, пожелал ей много лет служить верующим. Кроме того, в храм были переданы священные книги. В скором времени здесь будут открыты уроки арабского языка, желающие смогут изучать каноны ислама.

На Курбан-байрам на территории мечети были накрыты большие столы. Каждый принёс свои угощения. Мужчины приготовили плов из баранины, а женщины – суп.