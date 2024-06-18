Стали известны участники Первой лиги, помимо ФК «Уфа»

Стали известны все участники Первой лиги сезона 2024/2025. Кроме футбольного клуба «Уфа», по спортивному принципу поднялись волгоградский «Ротор» – команда обыграла «Новосибирск» в стыковых матчах, а также «Чайка» из Ростовской области.

Понизились в классе три клуба: «Сочи», «Урал» и «Балтика». В прошлом сезоне они выступали в Премьер-лиге. Всего в чемпионате Первой лиги за медали будут бороться 18 коллективов. География команд-участниц обширна: от Калининграда до Хабаровска. Сейчас футболисты и тренеры ждут официальный календарь матчей.