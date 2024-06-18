В Башкирии пройдёт этнокультурный фестиваль «Сила земли»

Народные целители соберутся в Гафурийском районе. 22 июня пройдет Республиканский этнокультурный фольклорный фестиваль «Сила земли». Сегодня прошла пресс-конференция, посвященная событию. В мероприятии примут участие семьи участников СВО и погибших военнослужащих.

Для гостей праздника будут организованы культурно-массовые и спортивные мероприятия. Мастер-классы проведут народные целители, прием будут вести врачи разной квалификации. Мероприятие — семейное, и для всех предусмотрены развлечения. В предыдущие годы фестиваль проводили в Абзелиловском районе.