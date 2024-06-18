Новая техника и открытие пожарного депо: итоги визита главы МЧС в Башкирию

Предотвращение, спасение, помощь. Сотрудники МЧС со всей страны собрались в Уфе для участия во Всероссийском сборе пожарных. В рамках форума Радий Хабиров и глава Министерства по чрезвычайным ситуациям России Александр Куренков вручили сотрудникам ведомства ключи от современной спецтехники. Также в формате телемоста они приняли участие в открытии нового пожарного депо в селе Красноусольский Гафурийского района.

Огнеборцы села Красноусольский отметили новоселье. Теперь их вторым домом стало новое депо. Раньше сотрудники МЧС базировались в здании 1936 года постройки. Сейчас пожарная часть соответствует всем современным требованиям, вмещает 4 спецавтомобиля, оборудована кухней, зоной отдыха, комнатой для заполнения дыхательных баллонов кислородом. В режиме телемоста своих коллег поздравил глава МЧС России Александр Куренков.

Благодарю вас за работу. Вы слышите и видите людей, читаете их обращения. Результат вашего труда очень важен. Александр Куренков, министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главе ведомства продемонстрировали возможности аварийно-спасательного вертолета КА-32 республиканского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. Опытные пилоты неоднократно принимали участие в тушении крупных лесных пожаров в Зауралье и даже успешно эвакуировали своих коллег, попавших в огненное кольцо. Несмотря на горную местность и практически нулевую видимость из-за густого дыма, задачу выполнили, никто не пострадал. Указом Президента России экипаж пожарного вертолёта награжден медалями «За спасение погибавших».

Чтобы помочь человеку, спасатели идут и в огонь, и в воду. Без современного оборудования в этом деле не обойтись. И оно имеется. С лучшими экземплярами делегаты Всероссийского сбора пожарных ознакомились на выставке, организованной в фойе Конгресс-холла «Торатау».

В Башкортостане за последние 10 лет количество погибших в огне снизилось на 22%. Динамика есть, но даже одна смерть — трагедия для целой семьи. Чтобы этого не допустить, в республике бесплатно раздают пожарные извещатели. Они уже показали свою эффективность. Благодаря этим мини-сиренам спасено 1128 человек, из них 432 ребенка. А с текущего года по инициативе регионального МЧС будет запущен пилотный проект по раздаче многодетным семьям, пожилым людям и инвалидам извещателей с GPS-модулем. В случае пожара он автоматически вызовет экстренные службы и оповестит родственников посредством смс-сообщения.

Самая главная задача, которую ставит перед нами Президент России, — это сбережение народа. Её выполнение заключается в простых вещах. Меньше людей должно гибнуть в пожарах, на водных объектах, меньше должны падать с высоты, гибнуть в дорожно-транспортных происшествиях и так далее. Мы декомпозировали все эти задачи и, соответственно, в отношении каждого вызова готовим определённые мероприятия. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Одно из направлений — развитие добровольной пожарной охраны, которая в сельской местности раньше основных сил прибывает по тревожному вызову. В Башкортостане создано более тысячи таких подразделений. В рамках стратегии развития пожарно-спасательных сил 800 млн рублей выделено на покупку спецтехники и строительство пожарных депо. А благодаря масштабной профилактической работе с населением смены порой завершаются «сухими рукавами».

Современная спецтехника способна повысить оперативность реагирования. Насколько бы совершенной ни была оснащённость службы, профессионализм пожарного всегда имеет решающее значение в схватке с огнём. Александр Куренков, министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий