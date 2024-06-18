В Уфе прошло первенство по гребле на байдарках и каноэ

В Краснодаре на чемпионате страны по гребле на байдарках и каноэ успешно выступили представители башкирской сборной. Заработали медали и отобрались на Кубок «Доброй воли». Не отстают от мастеров и юноши. В Уфе прошло первенство республики по гребле среди спортсменов до 15 лет. Они провели заезды на разных дистанциях на байдарках и каноэ.
Заезд на байдарках на 1000 метров. В этой дисциплине на этой дистанции среди гребцов самая большая конкуренция. Её выбрала чуть ли не половина участников первенства республики. До финала добралась восьмерка сильнейших юношей.
В соревнованиях принимали участие более 60 спортсменов до 15 лет. Среди участников есть те, кто занимается греблей многие годы, а также дебютанты. Осталась довольна результатом Амалия Альбаева — самая младшая байдаристка, она выступала среди спортсменок на два года старше и сумела завоевать две бронзовые медали в заездах на 200 и 500 метров.
Обладателем двух золотых наград стал Зафар Галеев из Учалов. Хотя подготовиться к заездам ему было сложнее. У себя в городе они тренируются на озере, где нет течения. Но спортсмену удалось быстро сориентироваться на воде. Абсолютной чемпионкой среди девушек в каноэ стала Амелия Шайхисламова. В этом году она отобралась на спартакиаду учащихся России.
Первенство республики стало отборочным на всероссийские соревнования в Энгельсе и первенство страны в Воронеже. Но если юношам только предстоит участие в этих турнирах, то башкирские мастера уже вернулись с чемпионата России, где триумфально выступили и в личном, и в командном зачетах. В состязаниях на лодках-дракон мужская сборная республики в полном составе отобралась на предстоящий Кубок Доброй воли. В составе смешанной сборной Самарской области и Уфы там выступят шесть спортсменок из республики.