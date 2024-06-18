В Уфе прошло первенство по гребле на байдарках и каноэ

В Краснодаре на чемпионате страны по гребле на байдарках и каноэ успешно выступили представители башкирской сборной. Заработали медали и отобрались на Кубок «Доброй воли». Не отстают от мастеров и юноши. В Уфе прошло первенство республики по гребле среди спортсменов до 15 лет. Они провели заезды на разных дистанциях на байдарках и каноэ.

Заезд на байдарках на 1000 метров. В этой дисциплине на этой дистанции среди гребцов самая большая конкуренция. Её выбрала чуть ли не половина участников первенства республики. До финала добралась восьмерка сильнейших юношей.

В соревнованиях принимали участие более 60 спортсменов до 15 лет. Среди участников есть те, кто занимается греблей многие годы, а также дебютанты. Осталась довольна результатом Амалия Альбаева — самая младшая байдаристка, она выступала среди спортсменок на два года старше и сумела завоевать две бронзовые медали в заездах на 200 и 500 метров.

Обладателем двух золотых наград стал Зафар Галеев из Учалов. Хотя подготовиться к заездам ему было сложнее. У себя в городе они тренируются на озере, где нет течения. Но спортсмену удалось быстро сориентироваться на воде. Абсолютной чемпионкой среди девушек в каноэ стала Амелия Шайхисламова. В этом году она отобралась на спартакиаду учащихся России.