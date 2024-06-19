В Башкирии прогнозируются сильные ливни и грозы

Синоптики Башгидрометцентра сообщили о погоде в республике в ближайшие дни. Согласно их прогнозам, сегодня в некоторых районах Башкирии пройдут кратковременные дожди, грозы. Локально ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни и крупный град. Ветер юго-восточный, при грозе усиление до очень сильного. Температура воздуха днем от +28 до +33 градусов.