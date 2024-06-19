В Башкирии прогнозируются сильные ливни и грозы

Синоптики Башгидрометцентра сообщили о погоде в республике в ближайшие дни. Согласно их прогнозам, сегодня в некоторых районах Башкирии пройдут кратковременные дожди, грозы. Локально ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни и крупный град. Ветер юго-восточный, при грозе усиление до очень сильного. Температура воздуха днем от +28 до +33 градусов.
Завтра, 20 июня, в регионе вновь ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, ливни и град. Ветер западный умеренный. Ночная температура воздуха составит +13, +18 градусов, дневная – от +23 до +28.
В пятницу, 21 июня, синоптики вновь обещают кратковременный дождь. Ночью столбики термометров покажут +11, +16 градусов. Днем воздух раскалится до +25, +30 градусов.
Начальник отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра Гульназ Загитова рассказала о причинах дождливой погоды. Подробности – в нашем видео.