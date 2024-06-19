Банк Уралсиб повысил ставку на остаток по карте «Карта жителя «Алга, Башкортостан» до 12% годовых

В первый месяц после открытия карты 12% годовых на ежедневный остаток средств до 300 тыс. рублей включительно – будет начисляться вне зависимости от выполнения условий. Со второго месяца – та же ставка будет действовать при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 5 тысяч рублей*.
Изменение коснется как новых, так и действующих карт.
Более подробно о карте "Карта жителя «Алга, Башкортостан" можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
*При невыполнении данного условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых.
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