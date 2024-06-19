Банк Уралсиб повысил ставку на остаток по карте «Карта жителя «Алга, Башкортостан» до 12% годовых

В первый месяц после открытия карты 12% годовых на ежедневный остаток средств до 300 тыс. рублей включительно – будет начисляться вне зависимости от выполнения условий. Со второго месяца – та же ставка будет действовать при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 5 тысяч рублей*.