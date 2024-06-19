В Стерлитамаке презентовали книгу о башкирских тюбетейках

Издание и презентация книги о башкирских тюбетейках и их пошиве состоялись в Стерлитамаке. На базе филиала Уфимского университета науки и технологий прошло торжественное мероприятие. «Сокровище нации – тюбетейка. Типы башкирской тюбетейки и особенности ее кроя» – уникальное пособие, подобного которому в Башкортостане нет. Оно написано на русском и башкирском языках и включает в себя инструкции, чертежи, схемы, выкройки и исторические фотографии.