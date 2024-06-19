В Стерлитамаке презентовали книгу о башкирских тюбетейках

Издание и презентация книги о башкирских тюбетейках и их пошиве состоялись в Стерлитамаке. На базе филиала Уфимского университета науки и технологий прошло торжественное мероприятие. «Сокровище нации – тюбетейка. Типы башкирской тюбетейки и особенности ее кроя» – уникальное пособие, подобного которому в Башкортостане нет. Оно написано на русском и башкирском языках и включает в себя инструкции, чертежи, схемы, выкройки и исторические фотографии.
По словам автора Айгуль Сайфуллиной, она собирала информацию по крупицам около семи лет, что положило начало написанию собственного материала. Тираж книги – 100 экземпляров. Их направят в библиотеки, школы искусств и мастерам-реконструкторам республики.
Книга издана в рамках реализации проекта «Сокровище нации – тюбетейка», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив. Он стартовал 1 февраля. С того момента специалисты центра исторической реконструкции и этнокультурного развития «Булат» проводили лекции и мастер-классы по изготовлению национальных головных уборов для школьников и студентов.