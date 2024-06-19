Радий Хабиров ознакомился с деятельностью предприятия «Уралинтех»

На территории уфимского предприятия «Уралинтех» планируют открыть новые производственные линии. Об этом рассказали сегодня Главе Башкортостана во время его рабочей поездки.
Напомним, предприятие основано в 1998 году. Здесь установлены восемь высокотехнологичных линий по производству порошковых красок общей мощностью 2500 тонн в год. Это импортозамещающая продукция.
За счет собственных средств планируется увеличить производство на участке земли, находящейся в собственности предприятия. Объем инвестиций составит 30 млн. рублей. Сейчас уже выполнены строительно-монтажные работы по возведению нового производственного цеха, проведены коммуникации.