В Уфе определились с датой проведения фестиваля «Молочная страна»

В минсельхозе Башкирии обозначили даты проведения фестиваля «Молочная страна» в Уфе. Он будет проходить в течение двух дней – с 21 по 22 сентября – на набережной реки Белой около Монумента Дружбы. Соответствующее распоряжение подписано правительством республики.

В рамках праздника будут проводиться различные мероприятия для уфимцев и гостей столицы. В их числе не только привычные аттракционы, спортивные состязания, молочная ярмарка и фудкорт, но и целый ряд других активностей. Пока организаторы фестиваля не раскрывают подробности.