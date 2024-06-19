В Правительстве Башкирии обсудили вопросы вывоза мусора со сплавных маршрутов

Вопросы вывоза и сбора мусора по сплавным маршрутам обсудили на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики. В Башкортостане наблюдается рост туристского потока. По итогам прошлого года он превысил 2 млн человек. Задача – создать комфортные условия для отдыха.
На пляжах, турбазах, в кемпингах и глэмпингах за вывоз мусора отвечают муниципалитеты либо сами предприниматели. Нужно организовать на остановках и местах завершения туристских сплавных маршрутов подъездных путей к мусорным контейнерам. Администрациям Гафурийского, Зилаирского и Иглинского районов – обеспечить подъезд спецтехники к местам накопления ТКО на туристских маршрутах.
Обсудили на заседании в правительстве и то, как бороться с нарушителями, которые захламляют контейнеры растительными и животными отходами. Эта проблема остро встает каждый год в весенне-осенний период. В июне выявили массовые случаи захламления отходами, которые не относятся к ТКО. Муниципалитеты должны систематизировать работу по вывозу мусора, заключить договор с регоператором либо подрядчиком. Возможно, организовать видеонаблюдение, чтобы нарушителей привлечь к ответственности. С такими предложениями выступил временно исполняющий обязанности министра природопользования и экологии Башкортостана Данил Шарафутдинов.