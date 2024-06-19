В Правительстве Башкирии обсудили вопросы вывоза мусора со сплавных маршрутов

Вопросы вывоза и сбора мусора по сплавным маршрутам обсудили на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики. В Башкортостане наблюдается рост туристского потока. По итогам прошлого года он превысил 2 млн человек. Задача – создать комфортные условия для отдыха.

На пляжах, турбазах, в кемпингах и глэмпингах за вывоз мусора отвечают муниципалитеты либо сами предприниматели. Нужно организовать на остановках и местах завершения туристских сплавных маршрутов подъездных путей к мусорным контейнерам. Администрациям Гафурийского, Зилаирского и Иглинского районов – обеспечить подъезд спецтехники к местам накопления ТКО на туристских маршрутах.