В Уфе журналисты пытаются очернить имя министра культуры Башкирии

«Пруфы» не так давно уже отметились вбросом, распространяя информацию, что в мае глава республики Радий Хабиров танцевал школьный вальс не с выпускницей, а, мол, с «подставной уткой». После опровержения нашим телеканалом этой информации, нелицеприятные сравнения девушки были удалены. Но перед ней так и не извинились. Теперь уже новая атака – на министра культуры. При этом в статье пытаются, мягко говоря, некрасиво залезть и личную жизнь министра. Мы решили разобраться в этом деле.