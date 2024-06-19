В Уфе журналисты пытаются очернить имя министра культуры Башкирии

В регионе снова зреет информационный скандал. Издание «Пруфы» выпустило негативную информацию о министре культуры Амине Шафиковой, расписывая, что в ее ведомстве якобы используют «мутные схемы». В материале также фигурирует имя организатора крупных мероприятий Гульнары Юриной.
«Пруфы» не так давно уже отметились вбросом, распространяя информацию, что в мае глава республики Радий Хабиров танцевал школьный вальс не с выпускницей, а, мол, с «подставной уткой». После опровержения нашим телеканалом этой информации, нелицеприятные сравнения девушки были удалены. Но перед ней так и не извинились. Теперь уже новая атака – на министра культуры. При этом в статье пытаются, мягко говоря, некрасиво залезть и личную жизнь министра. Мы решили разобраться в этом деле.