Депутаты Госсобрания Башкирии обсудили ряд законопроектов

В Башкортостане дети-сироты могут получить возможность пройти переподготовку рабочих и служащих за счет республики. Такие изменения в закон обсуждают парламентарии. Обсуждается еще ряд законопроектов, в том числе касающихся охоты.
Устанавливается новый электронный формат жеребьевки для получения разрешения. Изменения коснутся и закона о приватизации госимущества, в частности, объектов речного порта. Парламентарии приняли в работу и рекомендации круглого стола, который прошел после теракта в «Крокус Сити Холле».