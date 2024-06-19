Жительница Башкирии убила знакомую во время застолья

Инцидент произошёл 8 апреля. Тело пенсионерки было найдено в собственном доме. Сначала выйти на след предполагаемого убийцы было сложно. У убитой женщины похитили банковскую карту и мобильный телефон. Вскоре картой женщины расплатились в одном из магазинов Черниковки.

Выяснилось, что убийца – 39-летняя уфимка. С пенсионеркой она познакомилась на остановке «Стадион им. Гастелло». Пожилая женщина пригласила знакомую в гости. Во время распития спиртных напитков между ними произошла ссора, во время которой гостья нанесла два удара ножом хозяйке дома в область шеи.