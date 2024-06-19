В эти дни в Салавате проходят финалы соревнований IX Всероссийской летней Универсиады. Уже стартовали матчи по гандболу, а также состязания по шахматам. На следующей неделе студенты — участники турнира вступят в борьбу за награды в настольном теннисе и в плавании.