В эти дни в Салавате проходят финалы соревнований IX Всероссийской летней Универсиады. Уже стартовали матчи по гандболу, а также состязания по шахматам. На следующей неделе студенты — участники турнира вступят в борьбу за награды в настольном теннисе и в плавании.
Кстати, заплывы будут проводиться в Уфе, в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Соревнования пройдут по 14 видам спорта, местом их проведения станут Уфа, Салават и Новоабзаково. Всего республику за время финалов посетят около 3000 спортсменов, судей, тренеров и других гостей со всей России. Продлится универсиада до 26 июля.