Спортсменки из Башкирии завоевали золото на первенстве России по тяжёлой атлетике

Спортсменки из Башкортостана завоевали две золотые медали на первенстве России по тяжёлой атлетике. Александра Тарасова стала сильнейшей в весовой категории до 59 килограммов, набрав по сумме двоеборья (рывок и толчок) 173 килограмма. Для девушки это были первые соревнования после перехода с юниорского возраста на молодёжный, и наша спортсменка подтвердила свой высокий уровень, с ходу взяв золото.

Подготовка была в Рузе, поехали в Сыктывкар, результаты не очень, выступила процентов на 50, не на 100, но даже эти 50 процентов помогли мне победить.

Перед соревнованиями спортсмены проводили сборы в составе национальной команды в Рузе. Само первенство России прошло в Сыктывкаре, в нём приняли участие 300 спортсменов из 40 регионов страны. Ещё одна представительница республики Валерия Древновская стала сильнейшей в весовой категории до 64 килограммов. Следующие старты у спортсменов запланированы в Грозном и в Беларуси. А вот на взрослый чемпионат России, который пройдёт в Новосибирске уже через месяц, спортсмены, скорее всего, не поедут.