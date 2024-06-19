Спортсменки из Башкирии завоевали золото на первенстве России по тяжёлой атлетике

Спортсменки из Башкортостана завоевали две золотые медали на первенстве России по тяжёлой атлетике. Александра Тарасова стала сильнейшей в весовой категории до 59 килограммов, набрав по сумме двоеборья (рывок и толчок) 173 килограмма. Для девушки это были первые соревнования после перехода с юниорского возраста на молодёжный, и наша спортсменка подтвердила свой высокий уровень, с ходу взяв золото.

Подготовка была в Рузе, поехали в Сыктывкар, результаты не очень, выступила процентов на 50, не на 100, но даже эти 50 процентов помогли мне победить.

Александра Тарасова, победитель первенства России по тяжёлой атлетике

Перед соревнованиями спортсмены проводили сборы в составе национальной команды в Рузе. Само первенство России прошло в Сыктывкаре, в нём приняли участие 300 спортсменов из 40 регионов страны. Ещё одна представительница республики Валерия Древновская стала сильнейшей в весовой категории до 64 килограммов. Следующие старты у спортсменов запланированы в Грозном и в Беларуси. А вот на взрослый чемпионат России, который пройдёт в Новосибирске уже через месяц, спортсмены, скорее всего, не поедут.

Саша — спортсмен целеустремлённый, старается, тренируется, успех в её трудолюбии и упорстве, это позволяет поднимать ей большие килограммы.

Евгений Константинов, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, тренер Александры Тарасовой
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