Каратисты из Башкирии стали призёрами кубка России по пара-каратэ

Сразу два каратиста из Башкортостана стали призёрами кубка России по пара-каратэ в Клине. Это соревнования для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Эренбург Миксонов и Айрат Уразаев выступали в дисциплине «ката», формальном комплексе приёмов на технику, и показали лучшие результаты.

Эренбург Миксонов — по-настоящему опытный и титулованный спортсмен. Он получил травму позвоночника 16 лет назад, упав на работе с пятого этажа, но почти сразу пошёл в спорт. Стал чемпионом России по настольному теннису, а затем познакомился с карате. За семь лет Эренбург дважды становился чемпионом России.

У меня были поездки на чемпионат мира и Европы, в призы не попал, но был достаточно близок к этому. По поводу последних соревнований: взял и опыт, и скорость, и технику, это годы тренировок дают о себе знать. Эренбург Миксонов, чемпион и обладатель кубка России по пара-каратэ

Айрат Уразаев завершил турнир в Московской области на втором месте. Сам он родился в Бурзянском районе, где занимался курэшом. После того как получил травму, попробовал себя в следж-хоккее и карате. В единоборствах Айдар уже пять лет, но останавливаться на этом не собирается. На своих третьих крупных соревнованиях он добрался до серебра Кубка страны.

Каратэ с детства нравилось, выросли на фильмах Брюса Ли, Ван Дамма, это некого рода дань уважения детской мечте освоить боевое искусство. Айрат Уразаев, серебряный призёр кубка России по пара-каратэ

Конкуренция в пара-каратэ растёт не только в России, но и во всём мире. Эренбург уже ездил на чемпионат мира, но для того, чтобы соревноваться с сильнейшими каратистами мира, нужно обновлять главный снаряд. Коляске Айрата Уразаева почти 30 лет, у Эренбурга немного поновее — ей 11 лет. На выступление влияет много факторов: развал колёс, уклон спинки, вес. Современные коляски, на которых выступают мировые лидеры, стоят почти миллион рублей.

Египтяне, хорошие коляски, такие вещи вытворяют, которые мы по техническим причинам выполнить не можем, очень хотелось бы, есть к чему стремиться, со временем, если вопрос решится, будем конкурировать. Эренбург Миксонов, чемпион и обладатель кубка России по пара-каратэ