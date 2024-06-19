Каратисты из Башкирии стали призёрами кубка России по пара-каратэ

Сразу два каратиста из Башкортостана стали призёрами кубка России по пара-каратэ в Клине. Это соревнования для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Эренбург Миксонов и Айрат Уразаев выступали в дисциплине «ката», формальном комплексе приёмов на технику, и показали лучшие результаты.
Эренбург Миксонов — по-настоящему опытный и титулованный спортсмен. Он получил травму позвоночника 16 лет назад, упав на работе с пятого этажа, но почти сразу пошёл в спорт. Стал чемпионом России по настольному теннису, а затем познакомился с карате. За семь лет Эренбург дважды становился чемпионом России.
Айрат Уразаев завершил турнир в Московской области на втором месте. Сам он родился в Бурзянском районе, где занимался курэшом. После того как получил травму, попробовал себя в следж-хоккее и карате. В единоборствах Айдар уже пять лет, но останавливаться на этом не собирается. На своих третьих крупных соревнованиях он добрался до серебра Кубка страны.
Конкуренция в пара-каратэ растёт не только в России, но и во всём мире. Эренбург уже ездил на чемпионат мира, но для того, чтобы соревноваться с сильнейшими каратистами мира, нужно обновлять главный снаряд. Коляске Айрата Уразаева почти 30 лет, у Эренбурга немного поновее — ей 11 лет. На выступление влияет много факторов: развал колёс, уклон спинки, вес. Современные коляски, на которых выступают мировые лидеры, стоят почти миллион рублей.
В ближайшее время наши спортсмены будут готовиться к чемпионату России, который пройдёт в августе. После этого состоятся два международных турнира в нашей стране.