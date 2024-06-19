Радий Хабиров посетил несколько крупных предприятий в Уфе

600 млн рублей финансовых вливаний и 200 новых рабочих мест. В Уфе запустили производственно-складской комплекс, который позволит увеличить объемы выпускаемой медицинской мебели и оборудования. В торжественном открытии объекта принял участие глава республики. Посетил сегодня Радий Хабиров ещё одно предприятие, где также реализуют инвестиционный проект.
Спинки для кроватей, детали для тумбочек, столов и другой медицинской мебели. Мелкие полиэтиленовые гранулы на высокотехнологичных станках с компьютерным управлением превращаются в готовые комплектующие. Цех полимерного литья — это одна из новых производственных площадок завода «Медстальконструкция».
На площади 12 тыс. кв. метров установили современное производственное оборудование для выпуска медицинской мебели из ЛДСП и МДФ, формовки из ABS-пластика, а также стеллажное оборудование с объемом хранения более полумиллиона медицинских изделий различного типа. В торжественном запуске нового производственно-складского комплекса участие принял и глава Башкортостана.
600 млн рублей было вложено в строительство и организацию нового производства. Инвестиционный проект позволил создать около ста рабочих мест, в плане трудоустроить еще столько же человек. Республика в свою очередь поддержала бизнесменов. Помогли с землей под строительство новых помещений, также выделили субсидии на возмещение части затрат при покупке оборудования.
Еще одно предприятие, которое сейчас реализует инвестиционный проект, — «Уралитнех». Компания выпускает порошковые краски в объеме две с половиной тысячи тонн в год. Это импортозамещающая продукция. В планах — расширить производственные мощности на 30–40 %.
В рамках инвестпроекта здесь планируют запустить дополнительные высокотехнологичные линии по изготовлению термореактивных и порошковых покрытий. Глава республики Радий Хабиров осмотрел производство, складские помещения и собственную лабораторию предприятия.
Входные двери, медицинская мебель, оборудование, используемое в оборонной промышленности, приобретают сегодня свой окончательный цвет благодаря «Уралинтеху». Одна из деталей, окрашенная красками предприятия, побывала даже в космосе, о чем заводчане говорят с особой гордостью.