Радий Хабиров посетил несколько крупных предприятий в Уфе

600 млн рублей финансовых вливаний и 200 новых рабочих мест. В Уфе запустили производственно-складской комплекс, который позволит увеличить объемы выпускаемой медицинской мебели и оборудования. В торжественном открытии объекта принял участие глава республики. Посетил сегодня Радий Хабиров ещё одно предприятие, где также реализуют инвестиционный проект.

Спинки для кроватей, детали для тумбочек, столов и другой медицинской мебели. Мелкие полиэтиленовые гранулы на высокотехнологичных станках с компьютерным управлением превращаются в готовые комплектующие. Цех полимерного литья — это одна из новых производственных площадок завода «Медстальконструкция».

На площади 12 тыс. кв. метров установили современное производственное оборудование для выпуска медицинской мебели из ЛДСП и МДФ, формовки из ABS-пластика, а также стеллажное оборудование с объемом хранения более полумиллиона медицинских изделий различного типа. В торжественном запуске нового производственно-складского комплекса участие принял и глава Башкортостана.

600 млн рублей было вложено в строительство и организацию нового производства. Инвестиционный проект позволил создать около ста рабочих мест, в плане трудоустроить еще столько же человек. Республика в свою очередь поддержала бизнесменов. Помогли с землей под строительство новых помещений, также выделили субсидии на возмещение части затрат при покупке оборудования.

У нас в республике очень высокие темпы строительства и ремонта медицинских учреждений. Отрадно, что в их оснащении на конкурентной основе принимают участие и республиканские производители, в том числе группа компаний «МЕГИ». Мы благодарны инвестору за активную работу и ждём запуска новых проектов на территории республики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Еще одно предприятие, которое сейчас реализует инвестиционный проект, — «Уралитнех». Компания выпускает порошковые краски в объеме две с половиной тысячи тонн в год. Это импортозамещающая продукция. В планах — расширить производственные мощности на 30–40 %.

В рамках инвестпроекта здесь планируют запустить дополнительные высокотехнологичные линии по изготовлению термореактивных и порошковых покрытий. Глава республики Радий Хабиров осмотрел производство, складские помещения и собственную лабораторию предприятия.

Таких предприятий, как «Уралинтех», которые выпускают импортозамещающую продукцию, в Башкортостане много, и мы стараемся с каждым из них взаимодействовать, приглашаем на «Инвестчас». Новый проект компании уже получил от республики поддержку. Поэтому приехали посмотреть, как предприятие работает. Увидели уникальное производство, которое выпускает востребованную продукцию. Важно, что нет вопросов со сбытом. Заработная плата сотрудников достигает 90 тысяч рублей. Люди трудятся и укрепляют благосостояние нашей республики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан