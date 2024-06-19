Радий Хабиров провёл встречу с участниками Всероссийской олимпиады школьников

Радий Хабиров рассказал одаренным выпускникам школ о залоге успешной карьеры. В межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ Глава Башкортостана встретился с участниками заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2023–2024 учебного года.
Радий Хабиров отметил, что в этом году у Башкортостана рекордное число победителей и призёров — 52 человека. Это почти в два раза больше, чем пять лет назад. Глава республики поблагодарил участников олимпиады и их преподавателей за отличную подготовку и пожелал старшеклассникам успехов в выборе дальнейшей профессии.
Перед началом встречи школьникам провели экскурсию по кампусу. Глава Башкортостана рассказал о планах по дальнейшему развитию этого объекта. Сейчас начинается строительство второй очереди в 120 тысяч квадратных метров, той части, где будут жить студенты, рассчитанной на 4,5 тысячи мест. Поэтому это будут хорошие условия. В кампусе уже работают лаборатории, мини-технопарки для того, чтобы студенты практически могли здесь реализовывать научные первые навыки.