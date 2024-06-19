Радий Хабиров провёл встречу с участниками Всероссийской олимпиады школьников

Это, конечно, вызывает самую настоящую гордость. За вас, за наших школьников, за молодёжь и в целом за нашу республику. Для нас это очень важно, потому что показатель количества победителей олимпиад и стобалльников по итогам ЕГЭ является для нас своего рода лакмусовой бумажкой — всё ли правильно мы делаем в сфере образования. То, что с 2020 года количество победителей и призёров олимпиады выросло почти в два раза, говорит о том, что мы всё делаем верно и уверенно идём вперёд.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан