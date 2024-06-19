Радий Хабиров провёл встречу с участниками Всероссийской олимпиады школьников

Радий Хабиров рассказал одаренным выпускникам школ о залоге успешной карьеры. В межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ Глава Башкортостана встретился с участниками заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2023–2024 учебного года.

Радий Хабиров отметил, что в этом году у Башкортостана рекордное число победителей и призёров — 52 человека. Это почти в два раза больше, чем пять лет назад. Глава республики поблагодарил участников олимпиады и их преподавателей за отличную подготовку и пожелал старшеклассникам успехов в выборе дальнейшей профессии.

Это, конечно, вызывает самую настоящую гордость. За вас, за наших школьников, за молодёжь и в целом за нашу республику. Для нас это очень важно, потому что показатель количества победителей олимпиад и стобалльников по итогам ЕГЭ является для нас своего рода лакмусовой бумажкой — всё ли правильно мы делаем в сфере образования. То, что с 2020 года количество победителей и призёров олимпиады выросло почти в два раза, говорит о том, что мы всё делаем верно и уверенно идём вперёд.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Перед началом встречи школьникам провели экскурсию по кампусу. Глава Башкортостана рассказал о планах по дальнейшему развитию этого объекта. Сейчас начинается строительство второй очереди в 120 тысяч квадратных метров, той части, где будут жить студенты, рассчитанной на 4,5 тысячи мест. Поэтому это будут хорошие условия. В кампусе уже работают лаборатории, мини-технопарки для того, чтобы студенты практически могли здесь реализовывать научные первые навыки.

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