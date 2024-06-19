В Уфе обсудили особенности обучения в вузах по целевому направлению

Об особенностях приемной кампании этого года говорили сегодня в Уфе. Главное изменение касается целевого обучения. В этом году Президент России подписал закон, который меняет правила поступления на целевое направление. Теперь абитуриент сам находит заказчика на обучение, и они заключают договор.

Абитуриенты могут подавать документы в пять вузов на пять специальностей. Срок начала приёма — не позднее 20 июня. Также действуют льготы, в том числе для участников СВО. Без экзаменов могут поступить Герои России, кавалеры ордена Мужества и их дети, а также дети погибших участников спецоперации. В каждом вузе своя соответствующая квота.

Это может быть любой ребёнок из любого региона страны, который решит связать свою судьбу с Башкирией, он может поступить в УУНиТ и остаться после целевого обучения.

Ильдар Мавлетбердин, министр образования и науки Республики Башкортостан
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