Доктор из ОАЭ прочитал лекции студентам БГМУ

Доктор из ОАЭ прочитал лекции студентам Башгосмедуниверситета и провел мастер-классы. Это уже не первый приезд заведующего отделением урологии Центральной частной клиники г. Шарджа.

Доктор Эмад Ияд сам учился в России с 17 лет, считая ее второй родиной. Всегда тесно сотрудничает и с российскими специалистами, и со студентами. Россия и ОАЭ планируют развивать сотрудничество в борьбе с онкозаболеваниями.