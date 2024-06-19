Доктор из ОАЭ прочитал лекции студентам БГМУ

Доктор из ОАЭ прочитал лекции студентам Башгосмедуниверситета и провел мастер-классы. Это уже не первый приезд заведующего отделением урологии Центральной частной клиники г. Шарджа.
Доктор Эмад Ияд сам учился в России с 17 лет, считая ее второй родиной. Всегда тесно сотрудничает и с российскими специалистами, и со студентами. Россия и ОАЭ планируют развивать сотрудничество в борьбе с онкозаболеваниями.
Эмад Ияд присутствовал на встрече министра здравоохранения страны Михаила Мурашко и чрезвычайного и полномочного посла Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации. Стороны говорили о развитии медицинской науки, которое создает возможности для сотрудничества по совместным научным разработкам. И в этом направлении Башгосмедуниверситет ведет активную работу. Так, доктор Эмад Ияд провел операции как мастер-классы для студентов.