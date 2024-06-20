Выпускники Башкирии могут стать студентами одного из престижных вузов страны

Теперь выпускники Башкирии могут стать студентами Московского государственного института международных отношений МИД России. Соглашение с вузом было подписано на полях Петербургского международного экономического форума в 2021 году. Об этом Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в своих социальных сетях. 

Фото №1 - Выпускники Башкирии могут стать студентами одного из престижных вузов страны

Это партнерство — важный шаг в развитии системы образования Башкортостана. А главное — дополнительная возможность для наших абитуриентов поступить в один из самых престижных вузов страны. С 2022 года благодаря этой целевой программе студентами МГИМО стали уже семь ребят из Башкортостана. На 2024 год нашей республике выделили еще две квоты по направлению «Юриспруденция». Конкурс большой, но и результаты того стоят. Дерзайте! 

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Отметим, для поступления в МГИМО необходимо набрать следующее минимальное количество баллов ЕГЭ:

  • 70 — по русскому и иностранному языкам;
  • 60 — по истории, литературе, обществознанию;
  • 50 — по математике, информатике и ИКТ, географии.

По вопросам поступления в вуз в рамках целевого приема можно обратиться в отдел науки и высшего образования Министерства образования Башкирии по номерам телефонов: 8(347) 218-17-87, 218-03-22.

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