Выпускники Башкирии могут стать студентами одного из престижных вузов страны

Теперь выпускники Башкирии могут стать студентами Московского государственного института международных отношений МИД России. Соглашение с вузом было подписано на полях Петербургского международного экономического форума в 2021 году. Об этом Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в своих социальных сетях.
Отметим, для поступления в МГИМО необходимо набрать следующее минимальное количество баллов ЕГЭ:
По вопросам поступления в вуз в рамках целевого приема можно обратиться в отдел науки и высшего образования Министерства образования Башкирии по номерам телефонов: 8(347) 218-17-87, 218-03-22.