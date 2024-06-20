Выпускники Башкирии могут стать студентами одного из престижных вузов страны

Это партнерство — важный шаг в развитии системы образования Башкортостана. А главное — дополнительная возможность для наших абитуриентов поступить в один из самых престижных вузов страны. С 2022 года благодаря этой целевой программе студентами МГИМО стали уже семь ребят из Башкортостана. На 2024 год нашей республике выделили еще две квоты по направлению «Юриспруденция». Конкурс большой, но и результаты того стоят. Дерзайте!

Радий Хабиров, Глава Башкирии