В уфимской больнице зафиксирован случай опасного вирусного заболевания

Эпидемиологи Башкирии продолжают иммунизацию населения против кори на территории региона. Как сообщили в республиканском Управлении Роспотребнадзора, по состоянию на 19 июня текущего года вакцинацию прошли 36445 человек, в том числе 33746 детей.

Фото №1 - В уфимской больнице зафиксирован случай опасного вирусного заболевания

В ведомстве подчеркнули, что именно вакцинация является наиболее эффективным методом профилактики этого опасного заболевания.

Вместе с тем в настоящее время в Больнице скорой медпомощи Уфы организованы противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением случая заболевания в одном из отделений. Для защиты невакцинированных пациентов, временно ограничено поступление новых пациентов на стационарное лечение, не имеющих сведений о вакцинации или перенесенном заболевании кори. 

представитель Роспотребнадзора по РБ

По решению Министерства здравоохранения Башкирии, пациентов временно распределяют в другие стационары Уфы. Там отметили, что данная мера является вынужденной и принята в целях недопущения дальнейшего распространения заболевания.  

Волна
Акции БСТ