В уфимской больнице зафиксирован случай опасного вирусного заболевания

Вместе с тем в настоящее время в Больнице скорой медпомощи Уфы организованы противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением случая заболевания в одном из отделений. Для защиты невакцинированных пациентов, временно ограничено поступление новых пациентов на стационарное лечение, не имеющих сведений о вакцинации или перенесенном заболевании кори.

представитель Роспотребнадзора по РБ