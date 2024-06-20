В уфимской больнице зафиксирован случай опасного вирусного заболевания

Эпидемиологи Башкирии продолжают иммунизацию населения против кори на территории региона. Как сообщили в республиканском Управлении Роспотребнадзора, по состоянию на 19 июня текущего года вакцинацию прошли 36445 человек, в том числе 33746 детей.
В ведомстве подчеркнули, что именно вакцинация является наиболее эффективным методом профилактики этого опасного заболевания.
По решению Министерства здравоохранения Башкирии, пациентов временно распределяют в другие стационары Уфы. Там отметили, что данная мера является вынужденной и принята в целях недопущения дальнейшего распространения заболевания.