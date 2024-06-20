В двух районах Башкирии прошли съезды курултая башкир

Членам объединения «Ағинәйҙәр» Сажиде Файзрахмановой и Нажие Сунагатовой из деревни Адбрахимово вручили благодарственные письма Всемирного курултая башкир за большой вклад в пропаганду культуры, искусства башкирского народа. Медалью «Ал да нур сәс халҡыңа» наградили заведующего Новомещеровским клубом Эльвиру Латыпову и руководителя организации «Ағинәйҙәр» деревни Сулейманово Файрузу Дусмухаметову. Подводя итоги, участники съезда единогласно поддержали проект резолюции курултая, которая состоит из 21 пункта.

Также районный съезд курултая башкир состоялся в Белокатайском районе. В работе приняли участие глава муниципалитета, представители совета района, общественных организаций, главы сельских поселений, члены исполкома. Говорили о возрождения обрядовых праздников, народных праздников шежере, а также о том, что необходимо освещать мероприятия на страницах районной и республиканской печати. Участники курултая башкир Белокатайского района предложили довести принятую на съезде резолюцию до сведения сельских поселений, организаций образования, культуры, печати района и библиотек.