В двух районах Башкирии прошли съезды курултая башкир

Сохранение и приумножение духовно-нравственных ценностей башкирского народа. В Мечетлинском районе состоялся съезд исполкома курултая башкир. На собрании поднимались вопросы сохранения и развития башкирского языка.

Членам объединения «Ағинәйҙәр» Сажиде Файзрахмановой и Нажие Сунагатовой из деревни Адбрахимово вручили благодарственные  письма Всемирного курултая башкир за большой вклад в пропаганду культуры, искусства башкирского народа.  Медалью «Ал да нур сәс халҡыңа» наградили заведующего Новомещеровским клубом Эльвиру Латыпову и руководителя организации «Ағинәйҙәр» деревни Сулейманово Файрузу Дусмухаметову. Подводя итоги, участники съезда единогласно поддержали проект резолюции курултая, которая состоит из 21 пункта.

Также районный съезд курултая башкир состоялся в Белокатайском районе.  В работе приняли участие глава муниципалитета, представители совета района, общественных организаций, главы сельских поселений, члены исполкома. Говорили о возрождения обрядовых праздников, народных праздников шежере, а также о том, что необходимо освещать мероприятия на страницах районной и республиканской печати.  Участники курултая башкир Белокатайского  района предложили довести принятую на съезде резолюцию до сведения сельских поселений, организаций образования, культуры, печати района и библиотек.

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