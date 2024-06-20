В Башкирии при попытке потушить собственный дом погиб мужчина

Сегодня, 20 июня, в Аургазинском районе зафиксировали крупный пожар. Подробности рассказали в МЧС региона.

Хозяйка дома проснулась из-за громкого треска и сразу поняла, что помещение охватило огнём. Женщина разбудила мужа и выбралась наружу. Глава семьи решил самостоятельно потушить огонь на кухне. Из горящего дома живым он не вышел.

На место происшествия прибыли пожарные. Именно они вынесли тело 51-летнего погибшего. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправностей в электропроводке.