В Башкирии сгорел многоквартирный дом, в котором проживали пять детей

В Кугарчинском районе зафиксировали крупное возгорание. Подробности инцидента сообщили представители МЧС.
В селе Максютово огнём охватило дома на пять квартир. На место происшествия в оперативном порядке прибыли 23 огнеборца и 7 единиц техники. Площадь возгорания составила 450 кв.м.
К счастью, пострадавших нет. Известно, что жилыми в доме были три квартиры, в которых проживало 10 человек, среди которых пятеро – дети.
Точные причины пожара предстоит установить. Среди предполагаемых причин – грозовой разряд.
Фото: МЧС по РБ.