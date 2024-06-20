В Башкирии сгорел многоквартирный дом, в котором проживали пять детей

В селе Максютово огнём охватило дома на пять квартир. На место происшествия в оперативном порядке прибыли 23 огнеборца и 7 единиц техники. Площадь возгорания составила 450 кв.м.

К счастью, пострадавших нет. Известно, что жилыми в доме были три квартиры, в которых проживало 10 человек, среди которых пятеро – дети.