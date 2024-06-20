В Башкирии студент колледжа жестоко избил одногруппницу

Инцидент произошёл в общежитии учебного учреждения. По предварительной информации, конфликт между студентами возник из-за личной неприязни. Парень попросил прикрыть его перед преподавателями в обеденный перерыв. Девушка не согласилась. Сначала студент словесно оскорбил одногруппницу, а потом начал избивать.