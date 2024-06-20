В Башкирии студент колледжа жестоко избил одногруппницу

В Сибае в медицинском колледже произошёл вопиющий случай. 19-летний студент жестоко избил одногруппницу.
Инцидент произошёл в общежитии учебного учреждения. По предварительной информации, конфликт между студентами возник из-за личной неприязни. Парень попросил прикрыть его перед преподавателями в обеденный перерыв. Девушка не согласилась. Сначала студент словесно оскорбил одногруппницу, а потом начал избивать.
Девушка обратилась в полицию. Свою вину парень признал. Случившееся успели снять на камеру мобильного телефона. Расследование продолжается.