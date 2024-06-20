В Стерлитамаке в рамках нацпроекта обновят 12 дорог

12 объектов Стерлитамака обновят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Он реализуется в Башкортостане пятый год. За это время построили, реконструировали и отремонтировали более 1,5 тыс. километров. На дорогах заменят бордюры, выравнивающие и верхние слои асфальта, а также нанесут разметку из термопластика.
В этом году в Стерлитамаке запланирован ремонт 12 дорог, общая протяженность которых составляет около 8 километров. После проведения инструментальной диагностики по решению комиссии безопасности дорожного движения и технического совета утвердили начало ремонта. Все работы планируют завершить до конца июля.
Уже готовы улицы Объездная и Комарова. Подрядчики приступили к работе на следующих участках. Дорожники выполнят фрезерование и укладку нового асфальтобетона, заменят бортовые камни, установят дорожно-тактильные указатели и нанесут разметку из термопластика. Обновят асфальт и в центре города – на улице Мира. Параллельно идут подготовительные работы на Сакко и Ванцетти.
По улице Артёма, 43 две недели назад нанесли пешеходную разметку и установили светофоры. Остались пусковые наладочные работы – решается вопрос с электричеством.
В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 188 километров автодорог и восемь мостов Башкортостана. Обновление коснулось и столицы республики. К юбилею Уфы планируют завершить работы на таких крупных объектах, как Шакшинский мост, улицах Пугачева, Генерала Рыленко и других.