В Стерлитамаке в рамках нацпроекта обновят 12 дорог

12 объектов Стерлитамака обновят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Он реализуется в Башкортостане пятый год. За это время построили, реконструировали и отремонтировали более 1,5 тыс. километров. На дорогах заменят бордюры, выравнивающие и верхние слои асфальта, а также нанесут разметку из термопластика.

В этом году в Стерлитамаке запланирован ремонт 12 дорог, общая протяженность которых составляет около 8 километров. После проведения инструментальной диагностики по решению комиссии безопасности дорожного движения и технического совета утвердили начало ремонта. Все работы планируют завершить до конца июля.

По национальной программе «Безопасные качественные дороги» в этом году запланировано 8 км дорог, 12 объектов на общую сумму 215 млн. В том числе установка светофорного объекта на общую сумму 6 млн 530 тыс. Фанис Гафаров, инженер первой категории управления капитального строительства г. Стерлитамака

Уже готовы улицы Объездная и Комарова. Подрядчики приступили к работе на следующих участках. Дорожники выполнят фрезерование и укладку нового асфальтобетона, заменят бортовые камни, установят дорожно-тактильные указатели и нанесут разметку из термопластика. Обновят асфальт и в центре города – на улице Мира. Параллельно идут подготовительные работы на Сакко и Ванцетти.

В данный момент ведется фрезерование дорожного полотна на улице Сакко и Ванцетти – от улицы Карла Маркса до Советской. Протяженность – 628 метров, ориентировочно 6,5 тыс. кв. м на сумму более 15 млн рублей. Станислав Пантелеев, главный инженер Стерлитамакского ремонтно-строительного управления дорожно-озеленительных работ

По улице Артёма, 43 две недели назад нанесли пешеходную разметку и установили светофоры. Остались пусковые наладочные работы – решается вопрос с электричеством.

В этом году приведем в нормативное состояние дороги опорной сети, такие как Уфа – Инзер – Белорецк, Благовещенск – Павловка. Продолжаются ремонты в Уфимской и Стерлитамакской агломерациях. На реализацию данного проекта в этом году выделено 6,5 млрд рублей. Из них 3 млрд 600 млн – это федеральное финансирование. Любовь Минакова, и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан