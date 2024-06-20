В Иглинском районе открылся еще один офис врача общей практики

Сегодня у нас в Урмане замечательное событие – открытие новой амбулатории. Красивая, удобная, комфортная, много кабинетов. Надеемся, что там будут работать настоящие специалисты. Для нас, пенсионеров, которых много в Урмане, очень важно, что у нас будет лаборатория, будет дневной стационар, не надо будет ехать в Улу-Теляк или в Иглино, чтобы получить медицинские услуги.

Ирина Имаева, жительница села Урман