В Иглинском районе открылся еще один офис врача общей практики

В селе Урман Иглинского района открылся офис врача общей практики. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» здесь построили современное модульное здание, где жители смогут получать первичную медицинскую помощь. А это более 1800 человек из 12 населённых пунктов.
Жители смогут пройти диспансеризацию, профилактический осмотр и получить льготные рецепты на лекарства. Пациентов будут принимать опытные специалисты – на троих у врача и медсестер 120 лет стажа.
Модульное здание находится на расстоянии 42 километров от районного центра. Сюда будут обращаться за медицинской помощью жители населённых пунктов Урман, Ауструм, Калининское, Заветы Ильича, Искра, Ленинское, Богдановское, Симское, Вознесенки, Пятилетки, Преображенки и Тикеево.