В Иглинском районе открылся еще один офис врача общей практики

В селе Урман Иглинского района открылся офис врача общей практики. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» здесь построили современное модульное здание, где жители смогут получать первичную медицинскую помощь. А это более 1800 человек из 12 населённых пунктов.

Жители смогут пройти диспансеризацию, профилактический осмотр и получить льготные рецепты на лекарства. Пациентов будут принимать опытные специалисты – на троих у врача и медсестер 120 лет стажа.

Это здание мы ждали, готовились. Все помещения чистые и красивые, удобные, всё оборудование новое. У нас будет процедурный кабинет, врач-педиатр, врач общей практики, акушерка, прививочный кабинет и кабинет дневного стационара.

Лариса Мамдеева, врач общей практики

Модульное здание находится на расстоянии 42 километров от районного центра. Сюда будут обращаться за медицинской помощью жители населённых пунктов Урман, Ауструм, Калининское, Заветы Ильича, Искра, Ленинское, Богдановское, Симское, Вознесенки, Пятилетки, Преображенки и Тикеево.

Сегодня у нас в Урмане замечательное событие – открытие новой амбулатории. Красивая, удобная, комфортная, много кабинетов. Надеемся, что там будут работать настоящие специалисты. Для нас, пенсионеров, которых много в Урмане, очень важно, что у нас будет лаборатория, будет дневной стационар, не надо будет ехать в Улу-Теляк или в Иглино, чтобы получить медицинские услуги.

Ирина Имаева, жительница села Урман
Волна
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