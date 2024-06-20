В Башкирии с 1 июня утонули уже 25 человек

Только за прошедшие сутки в воде погибли четыре человека. Из реки Юрюзань около села Караяр спасатели Госкомитета по ЧС достали из воды 40-летнего мужчину. Он в состоянии алкогольного опьянения сплавлялся на самодельной моторной лодке по реке и выпал во время следования.