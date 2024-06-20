В Башкирии с 1 июня утонули уже 25 человек

В МЧС по Башкирии поделились неутешительной статисткой по несчастным случаям на водных объектах. Так, с 1 июня в регионе утонули уже 25 человек. Среди них 21 мужчина, 3 женщины и 1 подросток.
Только за прошедшие сутки в воде погибли четыре человека. Из реки Юрюзань около села Караяр спасатели Госкомитета по ЧС достали из воды 40-летнего мужчину. Он в состоянии алкогольного опьянения сплавлялся на самодельной моторной лодке по реке и выпал во время следования.
Из котлована карьера реки Белая в Дюртюлях очевидцы извлекли 44-летнюю женщину.
На реке Калмашка в Чишмах очевидцы обнаружили тело мужчины. Его личность устанавливается.
А 20 июня в карьере в Мелеузе во время купания в необорудованном месте в состоянии алкогольного опьянения утонул 26-летний мужчина. Его из воды достали спасатели.
Фото: МЧС по РБ.